Minori, altri 2 positivi, si arriva a 7 contagiati per Covid, la situazione si fa preoccupante e Reale invita al rispetto. Nel paese della Costiera amalfitana il sindaco Andrea Reale, puntualmente e correttamente, informa i cittadini, anche nella veste di referente per la sanità dei Comuni della Costa d’ Amalfi . Positanonews sta sollevando problematiche solo nell’interesse dei cittadini, ma abbiamo deciso che lasciamo perdere, siano i sindaci “responsabili” come ha detto il Governatore della Regione Campania, e lo sono a tutti gli effetti. Aggiungiamo che anche questi due sono stati vaccinati per completezza di informazione, sei su sette sono i contagiati vaccinati, quindi fate attenzione!

Complimenti a Reale sempre preciso e puntuale