Minori, al via lo studio di compatibilità per la progettazione della strada interpoderale per Villamena

Sono in corso a Minori le operazioni relative allo studio di compatibilità riguardante la progettazione della strada interpoderale per Villamena. Un’opera importante, molto attesa dai cittadini, rispetto alla quale sono state superate non poche difficoltà intercorse negli anni passati. E’ la riprova dell’impegno che l’Amministrazione profonde nel dare risposte vere ai veri problemi del paese, al di là di sterili battibecchi da cui non deriva alcuna utilità. Serietà e determinazione restano le coordinate indispensabili ad un sano ed equo sviluppo, come i fatti continuano ad attestare.