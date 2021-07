Minibus precipita a Capri, coinvolta una famiglia originaria di Tramonti in costiera amalfitana

Tra le tante persone rimaste purtroppo coinvolte nel tragico incidente avvenuto questa mattina a Capri, quando un minibus è precipitato in località Marina Grande, c’è anche una famiglia che vive al Nord Italia ma è originaria della città di Tramonti in costiera amalfitana. Erano in vacanza sull’isola azzurra ed il loro momento di felicità per un relax tanto desiderato si è trasformato in un attimo in un incubo. I componenti della famiglia erano a bordo del minibus e, in seguito all’incidente, sono stati trasportati presso un ospedale di Napoli per le cure e gli accertamenti necessari ma sembra che le loro condizioni cliniche non destino preoccupazione.