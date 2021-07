Michele Maresca è un campione del nuoto e primatista dei 50 e 200 dorso

Michele Maresca è un campione padre della nota artista e cantante Francesca, eccelle nello sport con forza e determinazione.

In vasca a Napoli, su i 50 e 200 dorso nella piscina Scandone, in due giorni con energia dimostra di essere veramente un giovanotto in gamba, conseguendo due record italiani di notevole spessore per età, categoria e la grinta dimostrata nel nuotare.

Il nuoto fa provare emozioni fortissime a chi lo pratica e lo segue.

Noi abbiamo dato spazio a chi oggi come Michele è un esempio nazionale e non, e per la comunità sorrentina e carottese.

Congratulazioni per dar forza a ulteriori successi.