Mi vuoi sposare? In mezzo al mare fra Meta e Sorrento arriva l’elicottero con la richiesta.

In questa rovente domenica di luglio, si celebra ancora una volta l’amore e potremmo anche dire l’originalità.

di 3 Galleria fotografica Promessa di matrimonio con elicottero





Infatti, nel mentre di un tranquillo giro in barca, tra Meta e Sorrento, un elicottero lancia un grande striscione e la scritta recita: Mi vuoi sposare?

In questi tempi, molto difficili, sotto ogni punto di vista, siamo lieti di riportare e celebrare, notizie come questa, che ci aiutano a mettere in risalto la potenza e la forza dell’amore.