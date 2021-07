Meteo, weekend rovente in Italia: al Sud si rischia il picco 40 gradi!

L’Italia si trova a dover fare i conti con un caldo fuori dal normale. L’anticiclone africano punta verso l’Europa e il Bel Paese, che sarà costretto da Nord a Sud a prendere provvedimenti seri per far fronte a temperature anomale. Lo scrive “Il Meteo”.

Domenica 25 sarà una giornata prettamente estiva su tutto il Paese, con tempo inizialmente stabile e soleggiato e in cui a far parlare di sé saranno specialmente le temperature che potranno raggiungere punte massime oltre i 40°C sulle aree interne di Sicilia, Basilicata e Puglia, mentre in Sardegna non sono esclusi picchi addirittura di 42/43°C.

Nonostante il calore africano sarà ben percepibile pure al Nord, nella seconda parte della giornata festiva il rischio temporalesco aumenterà esponenzialmente, soprattutto sulle regioni nord-occidentali e sul Trentino Alto Adige: su queste aree potrebbero aver luogo violenti temporali, soprattutto sulle Alpi centro-occidentali, ma fino in pianura su Piemonte e Lombardia, con pericolo di forti raffiche di vento e grandinate.