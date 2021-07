Meteo, le previsioni del Nautico di Piano di Sorrento: leggera instabilità per un paio di giorni. Continua la collaborazione con l’Istituto Tecnico Nautico “Nino Bixio” di Piano di Sorrento, che ci fornisce le previsioni meteo dettagliate per tutta la Costiera Amalfitana e la Penisola Sorrentina, grazie ad una stazione meteo che abbraccia la zona e consente di dare previsioni meteo geolocalizzate.

RELAZIONE METEO A CURA DEL LABORATORIO DI METEOROLOGIA (DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE)

Situazione di leggera instabilità che permarrà per un paio di giorni. Oggi giornata prevalentemente nuvolosa con possibilità di qualche goccia di pioggia. Martedì ancora presenza di nubi ma alternate a sole. Mercoledì e Giovedì giornate soleggiate con qualche nuvola isolata di passaggio. Temperature in leggero calo in questi primi due giorni , poi in risalita. Venti deboli dai settori meridionali, oggi, dai settori settentrionali da domani.

Il Dirigente, Dott. Teresa Farina