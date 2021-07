Meteo, le previsioni del nautico di Piano di Sorrento: fine settimana nuvoloso, temperature in ripresa da domani.

Continua la collaborazione con l’Istituto Tecnico Nautico “Nino Bixio” di Piano di Sorrento, che ci fornisce le previsioni meteo dettagliate per tutta la Costiera Amalfitana e la Penisola Sorrentina, grazie ad una stazione meteo che abbraccia la zona e consente di dare previsioni meteo geolocalizzate.

RELAZIONE METEO A CURA DEL LABORATORIO DI METEOROLOGIA (DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE)

Rimaniamo sotto l’influenza di una modesta depressione che ci interesserà per questi due giorni. Oggi e domani, Domenica, giornate con parecchie nuvole di passaggio ed in aumento in serata e nottata di oggi. Possibilità di lievi precipitazioni isolate, in particolare per stasera. Venti moderati da NW, temperatura in ripresa da domani, fresca nelle notti.

Il Dirigente, Dott. Teresa Farina