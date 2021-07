Meteo, da mercoledì 15 luglio crollo delle temperature e temporali

Meteo: da domani, mercoledì 15 luglio crollo delle temperature e temporali previsti in tutta Italia.

Addio al caldo opprimente col crollo delle temperature, nuvolosità in aumento e temporali improvvisi, è quanto indicano le previsioni meteo di domani 14 luglio per l’Italia.

Ci attende dunque un inizio di settimana all’insegna del tempo decisamente incerto con continui cambi di fronte ma soprattutto con un abbassamento generalizzato delle temperature che fin qui avevano portato a un caldo record.

Ad essere interessate dal nuovo ribaltone meteo saranno soprattutto le regioni del nord e in parte quelle del centro ma anche al sud la nuvolosità sarà in aumento anche se in un clima decisamente più asciutto.

Un vortice ciclonico dalla Francia sta piombando sull’Italia con tutto il suo caricato di temporali e grandinate. Il vortice sosterà sul Paese almeno per tutta la settimana. Secondo Ilmeteo.it sin dalle prime ore di oggi forti temporali colpiranno il Nordovest, soprattutto Piemonte e Val d’Aosta, ma nel corso del giorno il maltempo si estenderà al resto del Nord e pure su Toscana, Umbria e fino alle porte delle Marche. Assieme ai temporali ci saranno grandinate, a volte eccezionali, e improvvisi forti colpi di vento e più raramente trombe d’aria.

Le previsioni meteo indicano inoltre una situazione in rapida evoluzione con il vortice ciclonico che si sposterà poi sempre più verso Sud portando più di instabilità sulle regioni meridionali. Rovesci e temporali infatti si sposteranno sempre di più al Centro-Sud dove potrebbero insistere per l’intero fine settimana, portando anche qui un generale abbassamento delle temperature.