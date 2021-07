Meta/Vico Equense: brutto incidente sulla Statale Sorrentina, testa a testa fra auto e furgone.

Brutto incidente in questa tarda mattina di sabato 10 luglio 2021, verificatosi a Punta Scutolo poco prima di Meta, sulla Strada Statale 145 che porta dalla Penisola Sorrentina a Castellammare di Stabia.

Un’automobile ed un furgone sono stati coinvolti in un sinistro, scontrandosi in un testa a testa. Dovrà intervenire il carro attrezzi per rimuovere le due vetture.

Non siamo ancora a conoscenza delle condizioni delle persone coinvolte.

Intanto, si stanno formando delle lunghe code sia in direzione Napoli che in direzione Sorrento.

Seguiranno presto aggiornamenti.