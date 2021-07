Meta, tre bagnanti sospinti al largo a bordo di materassini vengono soccorsi dalla Capitaneria di Porto

Meta, penisola sorrentina. Ieri, come riporta La Grande Onda – Osservatorio Civico Indipendente sullo stato delle Acque con un post sulla sua pagina Facebook, tre persone (un adulto e due bambini) mentre si trovavano in mare sui materassini, a causa del forte vento erano stati sospinti al largo non riuscendo più a guadagnare la riva.

Una motovedetta Cp 542 di Sorrento, coordinata da Castellammare di Stabia e che si trovava a pattugliare la zona, è riuscita a recuperarli facendoli salire a bordo. I tre sono poi stati riaccompagnandoli a vengono riportati a riva dal pattino di salvataggio dei bagnini del Nino Relax prontamente accorsi. Per fortuna per i tre bagnanti solo tanta paura ma nessuna conseguenza.