Meta, minaccia bagnino col coltello. Arriva la polizia

Un episodio increscioso questa mattina, un ragazzo della provincia di Napoli avrebbe minacciato con un coltello un bagnino . In questo momento è intervenuta la polizia di Sorrento, per cui non abbiamo ancora informazioni molto precise. Già l’altro ieri ci è stato riferito dei diverbi con un bagnino che chiedeva a dei ragazzi di spostarsi dalla spiaggia libera dove si potervano mettere degli ombrelloni . Situazioni difficili da gestire in questo momento ovunque, abbiamo visto come alla spiaggia Caterina di Sant’Agnello non vi è una gestione e l’accesso è incontrollato, a Vico Equense si fa il bagno in zona vietata .

Ecco cosa ci scrive un lettore

Necessita fare qualcosa in tutta la penisola sorrentina . Sabato sera sorrento era come se il covid non esistesse, a Massa Lubrense anche . Nessuno con la mascherina , zero distanziamenti etc etc ….rischiamo un altro lockdown ad ottobre! I vaccini non sempre proteggono e tra i non vaccinati e quelli con una sola dose….il rischio aumenti contagi è altissimo!!!