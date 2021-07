Meta, l’invito del Presidente della Pro Loco a vaccinarsi per sconfiggere il virus e rilanciare l’attività turistica

Meta. Luigi Russo, Presidente Pro Loco Terra delle Sirene, lancia un appello a vaccinarsi: «Come Presidente e rappresentante della Pro Loco Terra delle Sirene di Meta non posso che essere favorevole all’estensione del Green pass ai locali pubblici, strumento necessario per frenare la crescita dei nuovi contagi ed incentivare l’immunizzazione di tutta la nostra popolazione.

La vaccinazione è un gesto non solo sanitario, ma anche di responsabilità personale, indispensabile per poterci lasciare alle spalle il virus e poter rilanciare l’attività turistica in condizioni di piena tutela della salute».