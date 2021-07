Meta. Intervista a Roberto Porzio: “In caso di dimissioni  del sindaco Giuseppe Tito, mi dimetterò anche io”

Meta (Napoli): “In caso di dimissioni del sindaco Giuseppe Tito, mi dimetterò anche io.”

A parlare è Roberto Porzio, attualmente assessore allo sport, allo spettacolo, ai servizi demografici e al turismo sostenibile, il quale afferma il work in progress delle attività e delle strutture sportive di Meta, che per essere riavviate completamente prevedranno ancora 18 mesi di lavori, grazie ai quali si permetterà ai ragazzi di poter allenarsi in tutta sicurezza e con tutti i confort necessari, sia a livello agonistico che amatoriale.

In merito invece agli spettacoli e gli eventi, l’assessore afferma: “Stiamo procedendo step by step, per quanto riguarda l’intrattenimento privato, per quanto concerne, invece, gli eventi comunali non è ancora tempo per eventi e manifestazioni di piazza, poiché diventerebbe poi difficile gestire il distanziamento e la sicurezza.”

“Le discoteche, inoltre, secondo l’assessore, non riapriranno per il momento, poiché chi si reca in discoteca lo fa principalmente per potersi aggregare e divertirsi e non ci sono i presupposti dunque per mantenere e garantire un controllo oculato della situazione.”

Alla domanda: “Chi potrà sostituire Tito? L’ assessore replica: Non riesco ad accettare e a carpire per un post- Tito chi potrebbe esserci in pole position. Attualmente rimango fedele al mio sindaco, che ha dato e sta dando il cuore per questo Paese, tralasciando a volte anche i suoi affetti più cari.!”