Meta e Vico Equense ancora senza acqua all’improvviso in Penisola sorrentina, è normale? A volte arrivano una raffica di comunicati si comincia da Vico per finire a Piano di Sorrento, Sant’Agnello, sempre all’improvviso . Questi sono gli ultimi comunicati

La Gori comunica che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un guasto improvviso, in diverse zone dei Comuni di Meta e Vico Equense.

In particolare, a Meta, i problemi riguardano via Alberi, via Casa Iaccarino, via Tommaso Astarita, via Mariano Ruggiero, la strada Statale 145 Sorrentina, e tutte le traverse della zona.

A Vico Equense, invece, interessate via Casini, via Costoia, via Alberi, via San Martino, via Raffaele Bosco, via Vecchia Fornacelle, via Boza, via Pacognano, via Murrano e tutte le traverse della zona.

“I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto – fanno sapere dalla Gori -. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 12 di oggi, lunedì 5 luglio 2021”.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.