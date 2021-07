Meta: clamorosa notizia, il sindaco chiude le spiagge e vieta gli alcolici di notte

Meta: Il sindaco, Giuseppe Tito, chiude le spiagge e vieta la vendita di alcolici nelle ore notturne. Una ordinanza clamorosa dopo gli ultimi episodi di assembramenti anche di giorno sulle spiagge libere, dove addirittura un bagnino è stato minacciato con un coltello, necessaria per le misure di contenimento del coronavirus Covid – 19 , anche se davvero dispiace per i commercianti che in costa di Sorrento hanno sofferto il lockdown, ma in sicurezza e in prudenza, se si sta attenti speriamo tutti di riaprire .

Questa mattina ha firmato un’ordinanza che sarà in vigore dal 10 luglio e fino al 20 agosto. Provvedimento legato all’aumento dei casi di contagio per le diverse varianti.

“Anche in Campania – scrive il sindaco – sono stati rilevati casi di variante Delta altamente contagiosa, per cui si rende opportuno intervenire per disciplinare l’afflusso spesso indiscriminato verso le spiagge di Meta che creano assembramenti specialmente in prossimità dei luoghi di ritrovo e ristoro”.

Pertanto Tito ha disposto che