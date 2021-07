Mercoledì appuntamento a Montepertuso con il musical “That’s Amore”

“That’s Amore!” è un musical divertente che parla al cuore degli spettatori, andrà in scena il 14 luglio alle ore 20:30 a Montepertuso, frazione della parte alta di Positano. Eileen Elias Freeman in uno dei suoi celebri libri sugli angeli scrive: “Che bello deve essere parlare la lingua degli angeli, dove non ci sono parole d’odio e ci sono milioni di parole per l’amore!” “That’s Amore!” è proprio questo, una commedia sentimentale di quelle che al cinema firmava Damien Chazelle, un’opera che ti seduce con belle musiche e intrecci frizzanti regalandoti un’ora di spensierata allegria senza lasciare spazio all’odio, un inno all’intrattenimento, che come scrive Maurizio de Giovanni, è un atto nobile perché rallegrare il prossimo tuo è un atto nobile. La sceneggiatura è firmata da Lucio Leone e da Ario Avecone mentre la regia è curata da Antonio Melissa. L’opera racconta le vicissitudini accadute a due angeli, che come i due protagonisti de “Il cielo sopra Berlino” di Wim Wender, hanno il compito di occuparsi del destino di un uomo e di una donna. Il primo angelo, scaltro e divertente, di nome “Finn”, è interpretato da Antonio Speranza; l’altro angelo, di nome “Lina”, passionale e scontroso, ancora indeciso su quale strada intraprendere per sé e per la propria protetta è interpretato da Nuccia Paolillo. Questi angeli avranno il compito di far incontrare due giovani di belle speranze, Jack, professore a New York, uomo dal carattere chiuso e disincantato, e Amelia, tuttofare in un albergo in Costa d’Amalfi, donna estroversa e fumantina. “Jack” sarà interpretato da Antonio Melissa, attore splendido anche in “Amalfi 839 AD” andato in scena lo scorso 27 giugno in Piazza Flavio Gioia (foto in basso), mentre a Myriam Somma, già superba interprete di “Beatrice” in “Dante in musica” proposto sabato scorso in Piazza dei Racconti, è stato affidato il ruolo di Amelia. “That’s Amore” rientra nella rassegna “Vicoli in Arte” con la direzione artistica di Giulia Talamo e la regia teatrale di Ario Avecone, rassegna che continuerà ad allietare turisti e cittadini di Positano per tutta l’estate 2021 con spettacoli di qualità interpretati da professionisti eccellenti.

di Luigi De Rosa

info:(https://www.facebook.com/vicoliinarte/)