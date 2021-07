Mentre in Europa i no-vax protestano, è allarme per i casi delta ed i morti, in aumento in 26 nazioni del mondo, per la mancanza dei vaccini

Variante Delta domina l’Europa, ma l’allarme è altrove

La variante Delta è ufficialmente dominante in Europa: questa la comunicazione dell’ECDC e dell’OMS. Cresce la pressione sulla pandemia nel vecchio continente, ma l’allarme sul ceppo risuona altrove. Violetta Silvestri per Money.it 24 luglio 2021

“La variante Delta si sta diffondendo rapidamente in tutta Europa ed è ora diventata il ceppo dominante in gran parte della regione, secondo nuovi dati”: con questo annuncio l’ECDC ha messo in guardia il vecchio continente.

Che il ceppo assai più insidioso si stesse diffondendo velocemente era già chiaro. La Spagna è entrata addirittura nella quinta ondata secondo alcuni, con un 90% dei nuovi contagiati dalla Delta.

Tuttavia, l’allarme sta suonando più forte in altre zone del mondo, dove il connubio variante e bassa vaccinazione potrebbe diventare esplosivo.

La comunicazione, relativa ai dati OMS/ECDC sui contagi della settimana 28 giugno – 11 luglio, ha spiegato che:

“la variante Delta sarà il ceppo dominante a livello globale nei prossimi mesi ed è già stata identificata in quasi tutti i Paesi europei. Continuerà a diffondersi, spiazzando la circolazione di altre varianti a meno che non emerga un nuovo virus più competitivo”

Nel dettaglio, il ceppo è risultato dominante in 19 dei 28 Paesi valutati dall’EDCD. In questi Stati, la proporzione della variante Delta nei contagiati è risultata del 68,3%, superando la variante Alpha precedentemente dominante (22,3%) in tutta la regione.

L’invito degli esperti è a vaccinarsi il più possibile, considerando i risultati positivi dell’immunizzazione in termini soprattutto di ricoveri e terapie intensive.

Dov’è l’allarme Delta nel mondo?

Sebbene in Europa sia stata conclamata come dominante, non è qui che la variante Delta fa più paura.

Il ritmo delle vaccinazioni, infatti, riesce a smorzare l’allarme nel vecchio continente.

Piuttosto, lì dove l’immunizzazione è scarsa l’allerta è massima. Per il semplice motivo che le curve dei contagiati e dei deceduti coincide.

Come emerge da uno studio Ispi, in ben 26 nazioni del mondo localizzate tra Africa, Medio Oriente e Sud-Est asiatico, l’aumento dei casi e delle morti si sovrappongono. Causa della mancanza di vaccino, come evidente nel grafico:

Tra gli Stati a rischio ci sono Argentina, Bangladesh, Cambogia, Indonesia, Iran, Malawi, Malaysia, Mozambico, Ruanda, Russia, Sudafrica, Thailandia, Vietnam.