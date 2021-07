Maxi schermo in piazza per gli Europei a Ravello, ora la Musica la suonerà l’Italia!

Una bellissima idea del sindaco di Ravello Salvatore Di Martino, un maxi schermo in piazza per la finale degli europei con l’Italia. Un momento di festa dopo lo straordinario concerto di Bollani, voluto fortemente dall’amministrazione comunale, ora la Musica la suonerà l’ Italia. La foto è quella dello schermo per il Ravello Festival dell’anno scorso d’archivio, ma è tutto stato organizzato nel migliore dei modi . “Il maxi schermo sarà installato in maniera che tutti possano godersi la partita, cittadini e turisti che stanno apprezzando moltissimo la nostra città, non solo l’idea dello schermo , ma anche i concerti jazz, apprezzatissimi, sono cose che ho voluto che hanno avuto grande successo e riscontro “.

Intanto a Ravello già sventolano tricolori ovunque. Forza Italia, Forza Ravello!

La foto è d’archivio , la collocazione dello schermo, come concordata con gli operatori, poi avverrà domenica pomeriggio.