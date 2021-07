Massimiliano Morra dal Grande Fratello Vip a Positano: vacanze dedicate al relax. Massimiliano Morra in vacanza in Costiera Amalfitana. Dopo l’avventura al “Grande Fratello Vip” l’attore ha scelto Positano per trascorrere le sue vacanze. Il 34enne napoletano ha postato sui social alcune immagini della sua permanenza nella Divina, con sullo sfondo gli inconfondibili e inimitabili panorami della Città Verticale.

Morra ha iniziato la sua carriera come modello, conquistando il titolo de’ “Il più bello d’Italia” nel 2010. L’esordio sul piccolo schermo arriva nel 2013 nella miniserie televisiva “Pupetta – Il coraggio e la passione”, diventa così uno dei volti noti delle fiction targate Mediaset. Nello stesso anno, infatti, ha preso parte a “Baciamo le mani – Palermo New York 1958” che riscuoterà un certo successo.

Nel 2014 è tra i protagonisti della seconda stagione de “Il peccato e la vergogna”, serie tv grazie alla quale non solo si fa conoscere dal grande pubblico ma ottiene anche diversi riconoscimenti. L’anno seguente, dopo aver girato come co-protagonista, accanto a Gabriel Garko, Stefania Sandrelli e Adua Del Vesco, “Non è stato mio figlio”, regia di Luigi Parisi e Alessio Inturri, ritorna sul set con “Il bello delle donne… alcuni anni dopo”, regia di Eros Puglielli. Diventa nel giro di pochi anni uno degli attori di riferimento per quanto concerne le produzioni della televisione commerciale. Conquista il grande pubblico, nel 2018, con la sua partecipazione al talent show “Ballando con le stelle” condotto da Milly Carlucci. Dopo qualche anno di lontananza dal piccolo schermo ha cercato e trovato il giusto rilancio al “Grande Fratello Vip” guidato da Alfonso Signorini. Dopo una stagione televisiva decisamente impegnativa, Massimiliano Morra ha scelto la Costiera Amalfitana per godersi qualche giorno di relax e tranquillità. La Città Verticale è stato anche lo scenario di alcuni shooting fotografici che saranno resi noti nelle prossime settimane che hanno avuto come protagonista proprio l’attore napoletano.

Fonte La Città di Salerno