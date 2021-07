Massa Lubrense, presentato il progetto di valorizzazione dei prodotti tipici e dell’artigianato locale

Il Comune di Massa Lubrense partecipa al bando della Camera di Commercio di Napoli di sostegno dell’economia locale a favore dei Comuni della provincia di Napoli per la concessione di contributi per la realizzazione di iniziative volte alla promozione delle attività turistiche del territorio e la valorizzazione delle eccellenze produttive locali.

“Abbiamo accolto con entusiasmo e interesse il bando pubblicato dalla Camera di Commercio di Napoli per quale abbiamo presentato, il 26 luglio, un progetto di valorizzazione dei prodotti tipici e dell’artigianato locale -dichiara Giovanna Staiano assessore alle attività produttive del Comune di Massa Lubrense- con una grande expo’ che si svolgerà nel primo weekend di ottobre, dove saranno allestiti tanti stands che avranno lo scopo, grazie al contributo dei titolari di aziende agricole e degli artigiani lubrensi, di far conoscere il tessuto produttivo della nostra meravigliosa terra. Una grande opportunità che sarà arricchita da allestimenti caratteristici, innovativi e originali che ci faranno vivere l’atmosfera propria degli antichi mercati medioevali. Anche un’occasione di destagionalizzazione e continuare ad attrarre turisti a stagione estiva finita. Negli ultimi giorni una corsa contro il tempo e tanto lavoro posto in essere dall’ufficio commercio di Massa Lubrense, guidato dal responsabile Rosario Acone che supportato dallo studio Petrillo hanno redatto un progetto dettagliato e appassionato; partner d’eccellenza la Coldiretti con la quale è stato stipulato un protocollo di intesa. Un modo per far rivivere antiche e suggestive atmosfere -conclude l’assessore Giovanna Staiano- e soprattutto per rimettere al centro l’artigianato che sono certa ritornerà ad essere apprezzato come in passato per la sua bellezza e la sua unicità”.