Massa Lubrense: per la quinta volta arriva il riconoscimento Spighe Verdi per la sostenibilità ambientale e l’agricoltura di qualità.

Per la quinta volta a Massa Lubrense arriva il riconoscimento Spighe Verdi per la sostenibilità ambientale e l’agricoltura di qualità. Il premio è stato attribuito oggi dalla FEE, la Foundation for Environmental Education, durante una cerimonia che a causa della pandemia si è svolta attraverso una diretta web, dal presidente di FEE Italia Claudio Mazza.

Spighe Verdi è il programma della Foundation for Environmental Education, la fondazione internazionale per lo sviluppo ambientale sostenibile, che si rivolge ai Comuni che hanno un notevole patrimonio rurale e che si distinguono per le buone pratiche ambientali. Nel programma Spighe Verdi è centrale il ruolo che ha l’agricoltura nella difesa del paesaggio, nella tutela della biodiversità e nella produzione di alimenti di qualità. Il Comune, per ottenere la certificazione e il marchio Spiga Verde, deve seguire un rigido protocollo in cui è prevista la rispondenza a stringenti criteri di sostenibilità ambientale.

Il riconoscimento arriva poco dopo la conferma per la quattordicesima volta della Bandiera Blu per Massa Lubrense della stessa FEE.

“Massa Lubrense -dichiara il sindaco Lorenzo Balducelli- e soprattutto gli agricoltori del nostro territorio meritano questo riconoscimento. La nostra è una agricoltura difficile fatta in zone impervie e bellissime dove i nostri agricoltori riescono con grande fatica a darci prodotti di grande qualità apprezzati dalla ristorazione di eccellenza del nostro territorio”. Soddisfatta Giovanna Staiano vicesindaco e assessore al turismo:”Siamo particolarmente orgogliosi di questo riconoscimento che premia e incoraggia l’azione amministrativa intrapresa gia’ da tempo da questa amministrazione che sin da subito si é posta come obiettivo la gestione del territorio in una cornice di sostenibilità e in una prospettiva di conservazione del paesaggio. Oggi per il quinto anno consecutivo viene premiato un percorso di condivisione dove il contributo dell’agricoltura locale e delle produzioni agroalimentari di qualità è stato ancora una volta determinante. Alle imprese agricole del nostro territorio il nostro più sentito ringraziamento per la passione e dedizione che mettono nel proprio lavoro consentendo il conseguimento di tali importanti riconoscimenti”.