Massa Lubrense: partiti i lavori di sistemazione dell’area esterna della Scuola dell’Infanzia del plesso Cesaro di Sant’Agata.

Sono partiti i lavori per la sistemazione dell’area esterna della Scuola dell’Infanzia del plesso Cesaro di Sant’Agata. Il progetto è stato elaborato dal settore manutenzione del Comune di Massa Lubrense diretto dall’ingegnere Monica Coppola ed ha avuto il via libera dalla Giunta Comunale presieduta dal sindaco Lorenzo Balducelli. Il costo dell’intervento è di 27.400 euro ed i lavori sono stati affidati alla ditta Edil Vinaccia di Massa Lubrense.

“Abbiamo colto l’opportunità che ci veniva offerta dal Fondo Nazionale del Sistema Integrato di Educazione ed Istruzione -sottolinea Mina Minieri consigliere delegato alle Politiche Sociali- a cui abbiamo avuto accesso attraverso l’Azienda Consortile di Servizi alla Persona della Penisola Sorrentina. Con la disponibilità dei fondi insieme alla consigliera delegata alla pubblica istruzione Antonella Caputo abbiamo fatto il punto della situazione ed abbiamo deciso di intervenire presso l’Istituto Comprensivo Pulcarelli ed in particolare presso la scuola dell’Infanzia del Plesso Cesaro di Sant’Agata per una riqualificazione delle aree esterne. Ora il progetto esecutivo è stato approvato in Giunta e subito sono partiti i lavori che sono attualmente in corso. Credo sia importante ringraziare il settore Politiche Sociali, quello della Scuola, quello Manutenzione che insieme alla struttura dell’Azienda Consortile di Servizi alla Persona della Penisola Sorrentina hanno lavorato in sinergia e con passione per intercettare e utilizzare i fondi disponibili. Si tratta di un piccolo intervento ma è significativo per l’attenzione verso i più piccoli del nostro Comune”.