Massa Lubrense. Natura in Concerto- Fonte Canale con Nighi Mellino

Articolo aggiornato dagli inviati di Positanonews che hanno presenziato all’evento , riportando foto, video, interviste e impressioni.

Sarà stato il luogo, magico e incantato, sarà stata quella fisarmonica, virtuosa tra le mani di Nighi Mellino, sarà stato il programma musicale eseguito, con Astor Piazzolla, sarà stata la temperatura, fresco piacevole, da maglietta, ma il pubblico e noi abbiamo vibrato nell’animo e nel fisico.

dal post di Giovanna Staiano assessore alla cultura e al turismo:

Primo appuntamento di “Natura in concerto” nella suggestiva Cappella di San Sebastiano a Canale Pastena. Grazie a Nicola Mellino, Daniele Staiano e Susanna Giordano che con la loro musica ci hanno restituito momenti di grazia e serenità e ad AGAT per la passeggiata organizzata. Tanta voglia di ricominciare, di rincontrarci, di stare insieme. Grazie a Don Antonio per la ospitalità. Prossimo appuntamento domenica 18 luglio, ore 20.30 con Francesca Maresca.

Rassegna musicale organizzata dal Comune di Massa Lubrense (NA) con la direzione artistica di Associazione Arteteca.

La bellezza della natura e la magia della musica, un turbinio di emozioni che curano l’anima.

Comincia questa settimana Natura in Concerto V Edizione. A Pastena, cappella di San Sebastiano a Canale, primo appuntamento di “NATURA IN CONCERTO” con tanta bella musica, brani di Richard Galliano, standard Jazz e classici napoletani. N.B chi lo desidera può partecipare, prima del concerto, alla passeggiata organizzata dall’associazione guide AGAT nell’ambito del progetto “ALLA SCOPERTA DEI BORGHI” con partenza alle 18.00 dalla piazza di S.Agata. Contatti per info 3662436717 Un momento di bella musica da condividere! Reportage fotografico di Gaetano Starace in prossima pubblicazione Ecco il calendario aggiornato