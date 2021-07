Massa Lubrense, l’ex calciatore David Beckham al ristorante “Lo Scoglio” di Nerano

Massa Lubrense. Il ristorante “Lo Scoglio” di Nerano si conferma uno dei locali più amati dai vip che spesso, quando sono in vacanza in penisola sorrentina, amano gustare degli ottimi piatti della cucina tradizionale mediterranea immersi in uno scenario mozzafiato. E questa volta a scegliere il ristorante “Lo Scoglio” è stato l’ex calciatore britannico David Beckham che attualmente ricopre il ruolo di dirigente sportivo, imprenditore e procuratore sportivo.

Beckham resta uno dei calciatori più noti e affermati, nonché una vera e propria icona del marketing. E’ inoltre uno dei migliori tiratori di punizioni di sempre e uno dei pochi calciatori inglesi ad aver giocato più di cento partite con la maglia della propria Nazionale, di cui è stato capitano in 59 occasioni.

Beckham è sposato dal 1999 con Victoria Adams, es Spice Girls, con la quale ha avuto quattro figli.