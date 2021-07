Massa Lubrense, la cerimonia del passaggio del collare del Presidente del Rotary Club Sorrento.

Nella splendida cornice del Ristorante Antico Francischiello a Massa Lubrense si è tenuta nella serata del 3 luglio la cerimonia del passaggio del collare tra il Presidente del Rotary Club Sorrento per l’anno rotariano 2020-2021 Alfredo Ciccodicola ed il Presidente del Rotary Club Sorrento Claudio D’Isa per l’anno rotariano 2021-2022. La serata è stata altresì l’occasione per l’annuale visita al Club del Governatore del Distretto, visita di particolare rilievo atteso che il prestigioso incarico rotariano per il neo istituito Distretto 2101 è stato conferito per l’anno rotariano 2021-2022 a Costantino Astarita socio del Rotary Club Sorrento. Il Presidente del Rotary Club Sorrento ed il Governatore del Distretto 2101 hanno avuto modo di presentare le rispettive squadre di collaboratori che li affiancheranno nell’assolvere ai prestigiosi incarichi ed hanno illustrato ai soci ed agli ospiti i rispettivi obiettivi programmatici per l’anno rotariano 2021-2022 volti a rinnovare e rinsaldare il ruolo, l’impegno e la funzione del Rotary nel territorio e nella comunità della penisola sorrentina e della intera Regione Campania. La serata si è svolta in un clima di sentita partecipazione e di serenità alla presenza delle autorità rotariane e civili e nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie in materia contenimento epidemiologico.