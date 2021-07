Massa Lubrense ( Napoli ) . Attacco gravissimo di “Azione in Comune” il gruppo guidato dal consigliere comunale di minoranza Pietro Di Prisco all’amministrazione Balduccelli

” Stiamo vivendo uno dei momenti più bui della democrazia nel nostro Comune, l’ultimo Consiglio Comunale ne e’ la prova!

Pur di evitare il confronto i documenti ti vengono nascosti, dati all’ultimo momento o addirittura non dati in spregio ad ogni regola democratica, per poi rinfacciarti in Consiglio di aver presentato un emendamento in ritardo o di non aver correttamente analizzato i capitoli da variare!

Non credo sia possibile avere questi comportamenti, è necessario il ripristino delle regole democratiche.”

Martedì 13 Luglio ore 11.00 consiglio comunale. Oltre all’approvazione del bilancio di previsione quattro interrogazioni presentate dai consiglieri del gruppo Azione in Comune.

Azione in Comune ha interrogato l’amministrazione circa lo stato di degrado e di pericolosità delle strade nonostante gli impegni presi lo scorso consiglio comunale, sulle condizioni di sicurezza e di gestione del parco urbano di via Reola, sugli ormai dimenticati Piani di Insediamento Produttivi (PIP) che potrebbero esporre il comune a pesanti richieste di risarcimento danni ed infine sulla trasparenza amministrativa, qui si porterà all’attenzione dell’amministrazione anche l’enorme difficoltà che incontrano i tecnici e cittadini nel poter prendere un appuntamento con i dirigenti comunali.

Momento di fibrillazione quando ha attaccato Michele Pollio: “affidiamo le pecore al lupo” riferite all’assessore Bernardo che si è fatta redigere la relazione ex articolo 34 direttamente dalla società di cui il comune vorrebbe acquistare le quote ( Penisola Verde , ndr) . . “avete scritto una follia” , incalza Pollio, in pratica Penisola Verde dice che conviene stare con Penisola Verde, almeno così sembra che dicano in Consiglio comunale , non abbiamo letto le carte e non sappiamo chi ha istruito la pratica, di cui è politicamente responsabile la Bernardo, ma certo è una situazione strana , come emerge dal consiglio comunale. L’attacco di Azione in Comune è gravissimo in quanto riferisce di documenti non dati, di mancanza di trasparenza anche da parte di società partecipate, cose che lasciano senza parole che sicuramente necessita una puntuale e precisa risposta da parte della maggioranza.

ECCO QUI LA DIRETTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MASSA LUBRENSE