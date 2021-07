Massa Lubrense, frazione di Monticchio in lutto per la 67enne Rosa Iaccarino (Rosita e Giuannella e’ Temmone)

Massa Lubrense, la frazione di Monticchio in lutto per la scomparsa all’età di 67 anni di Rosa Iaccarino, da tutti conosciuta come “Rosita e Giuannella e’ Temmone”. A darne il triste annuncio le sorelle Cristina, Annamaria e Luisa, il cognato Giuseppe, i nipoti ed i parenti tutti che l’affidano alla Misericordia di Dio.

I funerali si svolgeranno giovedì 8 luglio alle ore 17.30 nella Chiesa Parrocchiale di S. Pietro Apostolo in Monticchio.

La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio ai familiari in questo momento di profondo dolore.