Massa Lubrense, barca affonda a Puolo. Sei ragazzi salvati dal diving Punta Campanella

Massa Lubrense. L’altro giorno al largo di Marina di Puolo una barca è affondata quasi completamente. A bordo sei ragazzi in pericolo che hanno cominciato immediatamente a chiedere aiuto. Per fortuna in quel momento lo staff del Punta Campanella Diving Center stava raggiungendo in gommone proprio le acque antistanti la Marina di Puolo per fare un’immersione e, resisi conto di quanto stava accadendo, hanno prontamente allertato la Guardia Costiera e provveduto a prestare soccorso ai sei giovani che, a parte il forte spavento, non presentavano alcuna ferita.

I sei naufraghi sono stati fatti salire sul gommone ed accompagnati al vicino porto di Marina della Lobra. Il personale del Punta Campanella Diving Center ha atteso con i giovani, visibilmente sotto shock, l’arrivo dei parenti che li hanno riportati a casa.

Una bruttissima esperienza finita bene ma che, se non fossero arrivati in tempo i soccorsi, si sarebbe potuta trasformare in una tragedia.