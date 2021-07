Massa Lubrense : Al Comprensivo Bozzaotra parte il Piano Scuola Estate 2021

Massa Lubrense. L’Istituzione Scolastica lubrense, diretta dalla prof.ssa Angelina Aversa, ha aderito al Piano Estate Ministeriale (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione) “Un Ponte per il nuovo anno” con l’obiettivo – spiega la Dirigente – “ di recuperare la mancata socialità, contrastare le vecchie e nuove povertà educative, così come le pregresse e sopraggiunte fragilità” […] causate dalle restrizioni per l’emergenza pandemica durante l’a\s appena concluso.

Trasversale ed eterogenea l’adesione, su base volontaria, dei due ordini di scuola interessati (primaria e secondaria 1° grado) i cui iscritti hanno potuto scegliere fino a due preferenze tra i tre progetti gratuitamente proposti:

Francese: Le franḉais en s’amusant

Arte: Oltre il mare

Teatro: Decameron 2.0.

Le attività laboratoriali, prevalentemente negli spazi aperti del Plesso Don Milani, inizieranno – per la Fase 1 e Fase 2 del Piano – il giorno 8 luglio ed impegneranno, in un contesto relazione empatico e disteso, gli alunni per tutto il mese .

La Fase 3 ,invece, riguarderà il rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali […] “con intro – sottolinea la Preside- al futuro anno scolastico”.