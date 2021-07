Marina di Seiano. E’ arrivato il montabarche e la rampa ad uso dei disabili.

Riceviamo e pubblichiamo dal sig Francesco Savarese, Presidente dell’Associazione Diportisti Equani:

Anni fa, in un incontro organizzato da “Comitato Spiagge superabili” ,giù alla spiaggia di Meta con Sindaci ed amministratori della penisola organizzato dall’associazione “la grande onda” presieduta da Laura Cuomo, sul tema dell’abbattimento delle barriere architettoniche per permettere facile accesso ai diversamente abili al mare. In quella occasione strappai una promessa al Sindaco di Vico. Mi feci promettere l’installazione di una “gruetta” monta barche per un facile imbarco dei diversamente abili. Dopo oltre quattro anni di solleciti, pressioni etc.etc. Da parte dell’Associazione Diportisti Equani, sempre sensibile ai problemi sociali ed al fianco delle fasce deboli; Grazie anche all’impegno del consigliere comunale Avv. Massimo Trignano, FINALMENTE, ieri è stato installato il “monta barche” sulla banchina del porto di Seiano con anche la passerella per disabili. Ho informato di questo anche il Capitano di Vascello Guglielmo Cassone Comandante in seconda del Porto di Civitavecchia, il quale ha risposto:<< non è importante quanto si aspetta per ottenere le cose…,tanto il tempo passa comunque >>, anch’egli è stato sempre disponibile ed al fianco dell’associazione Diportisti Equani.