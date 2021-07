di 11 Galleria fotografica Maria Lampo, il primo negozio aperto a Positano celebra 75 anni di attività









Era il 1946 e Positano era solo un borgo di marinai non la meta turistica di oggi rinomata e conosciuta in tutto il mondo. Alfonso e Maria erano due giovani sposi e decisero di aprire un piccolo negozietto a pochi passi dalla piazza del paese. Alfonso era un sarto vero, capace di realizzare capi bellissimi in tempi record e Maria aveva l’arte del commercio nel DNA.

Un giorno gli venne l’idea di esporre un cartello all’ingresso della sartoria : “si eseguono pantaloni su misura”

Un signore di passaggio lo notò e chiese quanto tempo occorresse per realizzarli, visto che lui restava giusto il tempo di un bagno. La risposta lo sorprese: “vai a mare, fai il bagno e torna tra due ore”

Pur poco convinto fece realmente così e quando tornò i pantaloni erano pronti, perfetti al punto tale da portarlo ad esclamare: “Maria sei un Lampo!”

Da quella frase prende il nome il negozio, che da 75 anni apre i suoi cancelli fiorati per accogliere clienti di tutto il mondo con le sue fantasie bandana storiche positanesi, il lino e le fantasie sgargianti, i costumi e i pantaloni, camicie, gonne, borse e abiti ha vestito generazioni dai nonni ai nipoti.

Alfonso e Maria sono stati due dei personaggi che hanno fatto la storia di Positano e l’hanno reso celebre in ogni parte del globo, grazie all’amore per il loro lavoro.

“Maria fai viaggi?” – “Non vado in giro per il mondo, il mondo viene da me”

“Maria tuo marito è morto giovane, con due figli piccoli ma come hai fatto?” – ” Mi sono rimboccata le maniche e ho pianto di notte e sorriso di giorno.. i miei clienti e la mia famiglia sono la mia vita.”

Quante ne ha dette e fatte Maria Lampo e quei suoi lampi di genio si respirano ancora nel negozio e ad ascoltar bene forse si sente ancora qualche sua frase italo-napoletana-inglese che fa eco tra i sorrisi dei manichini.

Manca tantissimo la sua presenza ma il suo ricordo resterà per sempre, come quello di mast’Alfonso e dei loro pantaloni in un lampo.

Era il 1946, e dopo 75 anni ancora si racconta la storia di quella meravigliosa donnina dall’acconciatura impeccabile, lo smalto rosso ed un sorriso ed una frase per ogni occasione.

Chissà cosa avrebbe detto oggi con queste “nozze di platino” con il suo negozio.. forse una delle sue frasi preferite:

“I am Maria Lampo, I am the boss.. God bless you! “