Mare mosso a Meta: spiagge interdette. Dopo il forte caldo degli scorsi giorni, la giornata di oggi, mercoledì 14 luglio 2021, è segnata da un abbassamento delle temperature e da maltempo di mare. A causa del forte mare mosso, il pericolo per i bagnanti sarebbe molto alto. Per questo motivo, infatti, a Meta, paese in cui si trova una delle spiagge più ambite della Penisola Sorrentina, il mare è stato interdetto.