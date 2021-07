Malta, aumenta il focolaio degli studenti bloccati nell’isola : 130 giovani in quarantena. Dieci sono della Campania

Malta, aumenta il focolaio degli studenti bloccati nell’isola del Mediterraneo: 130 giovani in quarantena. Tra di loro anche dieci ragazzi provenienti dalla Campania

Variante Delta, sale il numero dei ragazzi italiani bloccati a Malta: aumenta il focolaio, e sono circa 130 i giovani in quarantena. Tutti i ragazzi sono in contatto con l’ambasciata italiana. Circa 50 sono positivi al Covid, mentre gli altri sono in isolamento perché entrati a contatto con i compagni contagiati. Solo alcuni sono maggiorenni.

Fonte: Il Mattino