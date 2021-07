Malori per il forte caldo a Positano: interventi del 118

Il sole cocente ha scatenato diversi malori, come preannunciato dall’allerta per forti ondate di calore diramata dalla Regione Campania ed estesa fino a domenica.

Il personale del 118 di Positano lavora senza sosta in questi giorni di caldo infernale, si contano diversi malori ogni giorno, in una città verticale colma di gente e turisti. I medici e paramedici si stanno adoperando in condizioni pressoché disastrose, non solo per le temperature alle stelle, quanto per le difficoltà logistiche e di personale.

Si tratta di mancanze che abbiamo più volte citato nella speranza che gli organi di competenza possano intervenire al più presto, per l’assenza di un presidio medico in spiaggia, di un’ambulanza e del personale sanitario.