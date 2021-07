Maiori, un successo il gran galà dell’asd ritmica granata

Si è svolto lo scorso sabato 16 luglio il gran galà di fine anno dell’asd ritmica granata. L’evento che caratterizza da anni la stagione estiva maiorese torna a stupire tutti dopo lo stop dell’estate scorsa, dovuta alla situazione pandemica. Per quest’anno il tema del galà è stato: l’amore! ecco perché il titolo del saggio “Ti amo in tutte le lingue del mondo”.

Durante la serata le tante ginnaste provenienti da Maiori, Minori, Tramonti, Amalfi e Ravello si sono messe in gioco cercando di rappresentare un sentimento così pieno di sfaccettature.

Citando la presentazione del galà: “L’amore ci dà la forza di resistere nei momenti più difficili, ci fa sentire completi ma può anche struggerci dal dolore e farci sentire impotenti. Definire l’Amore è sempre un’ardua impresa, proprio perché è un sentimento che non si fa racchiudere all’interno di una categoria prestabilita. Amore è tutto e niente.”

La serata come sempre è stata resa possibile grazie alla sinergia incredibile dello staff dell’ASD Ritmica Granata, capitanato dalla direttrice Tecnica Lucia Gaglione, i vari sponsor che hanno contribuito prontamente, i diversi collaboratori e la squadra dei Colibrì, sul posto per garantire la sicurezza di tutti.

L’evento ha rappresentato un bagliore di normalità per l’estate maiorese essendo ufficialmente il primo evento della stagione.

