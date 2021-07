Maiori, solarium sul porto turistico. I residenti lamentano le tariffe troppo elevate

Maiori, nella città della costiera amalfitana da pochissimi giorni a riaperto il solarium sul porto turistico. Ma subito si sono scatenate le polemiche sulle tariffe ritenute elevate e non alla portata di tutti e, soprattutto, che non vengono assolutamente incontro ai residenti che sono costretti a pagare cifre decisamente alte se vogliono trascorrere qualche ora di relax godendosi il mare della propria città.

In molti sui social hanno lamentato che fino allo scorso anno per i residenti l’accesso alla spiaggia cittadina era completamente gratuito mentre adesso tocca pagare una tariffa che parte da un minimo di 15 euro (mezza giornata feriale) ad un massimo di 30 euro (per la giornata festiva intera).

Un lusso che purtroppo molti non possono permettersi e dovranno accontentarsi di guardare il mare da lontano.