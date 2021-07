Maiori, purtroppo la tartaruga non ha deposto le uova. Sarebbe stato un evento storico in Costiera amalfitana sebza precedenti da mezzo secolo.

Comunicato Parco Marino Punta Campanella

⭕Nulla da fare, il nido sulla spiaggia di Maiori non è stato trovato.

🐢 La Caretta caretta, come capita anche altre volte, è tornata in mare senza nidificare.

➡️ L’episodio, però, deve servire per tenere sempre alta la guardia nei confronti delle tartarughe marine e delle tracce lasciate sulle spiagge sabbiose, simili a quelle di un piccolo trattore.

⭕ In caso di avvistamento sulla spiaggia, non avvicinarsi, non disturbare con luci e rumori e chiamare prontamente la Capitaneria di Porto e gli Enti e le associazioni di riferimento tra cui l’Amp Punta Campanella che fa parte del coordinamento che monitora i nidi di Caretta caretta in Campania. Siamo già a 17 nidi accertati e messi in sicurezza, da nord a sud della regione, da Castelvolturno a Palinuro. Numeri destinati a crescere. Ma c’è bisogno della collaborazione di tutti: stabilimenti balneari, bagnanti, cittadini.

🔵Sono stati distribuiti manifesti in tutti gli stabilimenti balneari di Maiori, nel caso la tartaruga dovesse riprovarci stanotte o nei prossimi giorni.

Questo è il comunicato Enpa Costa d’Amalfi

Purtroppo la tartaruga non ha deposto le uova, qualcosa la disturbata molto probabilmente le potrebbe deporre anche nelle prossime ore , abbiamo avvisato gli stabilimenti balneari di stare in campana e di avvertirci subito individuando subito il tutto e telefonare immediatamente capitaneria di Porto