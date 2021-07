Maiori, prosegue con difficoltà e confusione la campagna vaccinale

Maiori. Nella città della costiera amalfitana prosegue la campagna vaccinale anti-Covid ma non mancano i problemi ed i disagi, come segnalano diversi cittadini che questa mattina si sono trovati a vivere una situazione di estrema confusione e disorganizzazione presso l’unico centro vaccinale cittadino, situato a Palazzo Mezzacapo.

Un afflusso di persone al di fuori delle previsioni legato da una parte alla decisione di tanti di vaccinarsi per poter ottenere l’agognato Green pass ed altri che invece si sono recati all’hub per ricevere la seconda dose.

Il sistema di prenotazione è andato praticamente in tilt e si è quindi deciso di procedere in base all’ordine di arrivo, una scelta che purtroppo ha avuto come inevitabile conseguenza l’aumentare della confusione e del numero di persone in attesa di potersi vaccinare con tanti che alla fine hanno deciso di recarsi con ore di anticipo a Palazzo Mezzacapo con la speranza di non dover attendere molto, Ma così non è stato e si è creata una fila di gente costretta ad attendere il proprio turno in una mattinata dalle temperature caldissime con attese lunghissime stante anche il poco personale presente addetto alla vaccinazione.