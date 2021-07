Maiori paese fuori controllo: malore per un uomo dopo una lite in un parcheggio. Nel corso di questa tarda mattinata di domenica 25 luglio 2021, a Maiori, in Costiera Amalfitana, si è reso necessario l’intervento dell’eliambulanza a causa del malore che ha colpito un uomo in seguito alla lite con un parcheggiatore.

Attualmente, i Carabinieri stanno indagando sull’accaduto.

Insomma, continuano i disagi a Maiori, paese che attualmente risulta fuori controllo, secondo quanto affermano le opposizioni. Queste ultime, infatti, giornalmente fanno sentire la propria voce per denunciare quella che viene da alcuni percepita come una vera e propria anarchia.

La questione sempre dibattuta resta quella delle spiagge e dell’accesso negato al mare.