Maiori, le parole dell’opposizione dopo la mancata deposizione delle uova di tartaruga: “Caretta caretta, questione di scelte”. Riportiamo di seguito le parole di Maioridinuovo, il movimento legato al gruppo consiliare di minoranza di Maiori, in Costiera Amalfitana, rappresentato Elvira D’Amato e Gianpiero Romano.

Tra il 7 e l’8 di questo luglio infuocato, circola una notizia che fa il giro velocissimo dei media, non solo locali. La trepidazione con la quale si apprende di una probabile nidificazione sull’arenile di Maiori di un esemplare di questa specie da preservare lascia a breve l’amaro sapore di una smentita. E no, Maiori non sarà il nido dei piccoli di tartaruga, che non schiuderanno le uova per avviarsi nelle acque marine.

Forse quelle uova non sono mai state deposte da Caretta ….che ci ha ripensato dopo essersi aggirata sulla spiaggia in cerca di un luogo sicuro….

Che strano che un animale di antichissima stirpe, dopo essere approdato sul nostro litorale ci abbia ripensato ed abbia preso il largo….!

I volontari hanno fatto la loro parte, le Autorità e gli enti esperti sono intervenuti …. speriamo in tempo….a circoscrivere l’area e compiere le attività di sondaggio ed individuazione delle uova nella sabbia.

Il tutto proprio nella mattinata dell’8 in cui gli stessi volontari di Enpa e di Una, a livello intercostiero, erano impegnati nella sterilizzazione di cagnoline e gattine randagie da parte di veterinari dell’Asl presso l’ambulatorio di Maiori.

Quest’episodio è la conferma che l’attivismo animalista è una realtà che le Amministrazioni comunali locali dovrebbero conoscere e valorizzare non limitandosi a fornire timidi ed incerti supporti …. sempre senza politiche serie di programmazione per la gestione del randagismo, così come detta la legge n 281 del 14 agosto 1991, che prevede la realizzazione di canili e la cura delle colonie feline.

Caretta ha dato voce ai volontari animalisti della Costa d’Amalfi…..la sentite? Se la sentite, ascoltatela!

Animalismo è cultura è spazio di cittadinanza attiva è civiltà

Questione di scelte? fin qui solo di rinunce, come quella che ci ha riservato Caretta…