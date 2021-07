Maiori: l’addio del sindaco a Gaspare Montesanto, patron dell’Hotel San Pietro

La città di Maiori piange il triste addio a Gaspare Montesanto all’età di 91 anni. Imprenditore d’altri tempi e patron dell’Hotel San Pietro di Maiori. Gaspare era anche un ex consigliere comunale e ricoprì il ruolo di presidente del Gran Carnevale di Maiori. In molti lo ricorderanno come una figura da imitare per la sua caparbietà in termini imprenditoriali, senza mai dimenticare le sue radici.

Il rito funebre si terrà questa mattina del 16 luglio alle ore 9:30, presso la Collegiata di Santa Maria a Mare.

Il comune e il sindaco di Maiori, hanno così rivolto l’ultimo saluto a Gaspare:

Oggi ci ha lasciato un grande protagonista della società maiorese, a me molto caro, Gaspare Montesanto, patron dell’Hotel San Pietro di Maiori.

Di umili origini ha saputo farsi strada nel tessuto sociale di questa comunità diventandone un punto di riferimento fondamentale. Ha cominciato come apprendista manovale fino a diventare imprenditore prima nel settore edile e poi in quello alberghiero. Si è distinto sia nel sociale che in ambito politico: è stato infatti consigliere comunale, ma anche presidente del Gran Carnevale di Maiori e del Comitato per i festeggiamenti di Santa Maria a Mare, offrendo sempre un gran sostegno alle iniziative e manifestazioni della nostra tradizione maiorese. Ne ricorderó per sempre la personalità riservata e discreta, la lungimiranza e l’impegno per la comunità cittadina.