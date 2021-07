Maiori, la minoranza chiede alle Autorità delle misure di protezione della tartaruga.

Elvira D’Amato e Nicoletta Sarno, nell’ambito del mandato di consigliere comunale di Maiori del gruppo di minoranza “maioridinuovo”

PREMESSO

– che nel proprio programma politico rientra anche l’ impegno ambientalista ed animalista

– che , con specifico riferimento alla tutela ed alla salvaguardia di ogni specie animale , il nostro impegno e’ indirizzato ad ogni azione politica di interesse

– che nella giornata di ieri una tartaruga marina appartenente alla specie protetta denominata caretta caretta ha trovato ricovero per deporre le proprie uova sulla nostra spiaggia

– che per quanto ci e’ dato sapere , veniva disturbata al punto tale da orientarsi nella immediatezza altrove , riprendendo il mare ; seppure successivamente, sembra in nottata , abbia riprovato a trovare rifugio per la collocazione delle uova sulla stessa spiaggia

– che sorgono forti dubbi sulla applicazione delle procedure di tutela poste in essere

CHIEDONO

a codeste Autorità, ognuno per la parte di propria competenza, di voler mettere in atto ogni conseguente misura di protezione dell’esemplare in oggetto , in ossequio alle norme di tutela previste dalla normativa e dalla Direttiva 92/43 CEE Habitat e del DPR 357/97 di attuazione, intraprendendo altresì idonee iniziative di controllo e sensibilizzazione, in sinergia con le Associazioni animaliste di volontariato e del nucleo comunale di protezione civile .