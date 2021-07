Maiori, incendio in località Scalese: fiamme spente durante la notte. Nel corso della serata di ieri, sabato 3 luglio 2021, un inizio d’incendio è divampato ai piedi di un traliccio dell’alta tensione lungo la S.S.163 in località Scalese. Si è sviluppato intorno alle 22.51, è stata bruciata macchia mediterranea, sterpaglie e canneto, ha visto impegnati per qualche ore i volontari del Nucleo Protezione Civile città di Maiori.

Proprio questi ultimi informano che: “Grazie all’intervento della nostra squadra, e al supporto dei vvff per l’approvvigionamento idrico si è potuto operare in massima sicurezza sul fronte strada. L’incendio è stato spento intorno alle 00.47 a cui è seguita la bonifica.

Purtroppo la mente malata dell’uomo continua a creare danni. Molti i volontari di protezione civile e vigili del fuoco, che in questi giorni lottano contro l’impossibile, anche con le temperature e il vento sfavorevole. In questo caso il peggio è stato evitato”.