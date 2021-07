Maiori, imbarcazione arenata alla spiaggia del Cavallo Morto

Maiori, costiera amalfitana. La foto che vi proponiamo in esclusiva ritrae una imbarcazione arenatasi, per motivi ancora da accertare, sulla Spiaggia del Cavallo Morto, la baia incastonata nella ripida scogliera a picco sul mare, da molti è considerata la spiaggia più bella della costiera amalfitana. A metà strada tra il comune di appartenenza e Capo d’Orso, è composta da una spiaggetta fatta di sabbia bianca e si presenta come una piccola oasi, grazie al mare che va dall’azzurro cristallino al blu intenso, e al sole che verso il tramonto, a differenza di altre località vicine, ne valorizza coi suoi riflessi gli anfratti.