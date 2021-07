Maiori, il gruppo di minoranza sull’inaugurazione della condotta: “Cetara fa festa”

Proprio oggi sarà inaugurata la condotta sottomarina che si allaccerà al grande depuratore di Salerno.

Siamo felici per il Sindaco, il suo ex collega Secondo e tutti gli abitanti di Cetara: il territorio è stato salvaguardato e non ci saranno preoccupazioni gestionali e costi insopportabili – ha scritto il gruppo di minoranza di Maiori, Idea Comune.

Noi siamo costretti qui a Maiori a combattere a viso aperto e a mani nude una dura battaglia, per difendere la nostra identità; lo facciamo anche per mitigare il sorriso sarcastico di Andrea Reale, Sindaco di Minori.

E’ presente a Cetara il Presidente De Luca, quello dello Provincia di Salerno e il coordinatore Cavaliere.

Quante cose dovrà spiegare ai cittadini Cavaliere: i dodici paesi sono stati posti su una scacchiera virtuale e poi ha fatto le scelte; ovviamente dove la resistenza è stata forte s’è fermato, almeno ha ragionato; dove passivamente si è subita l’ingerenza arriva invece il suo capolavoro: a Maiori si raccoglieranno le feci di ben sei Comuni della Costa, e, simpaticamente, ha pure detto (con Reale che sghignazzava e Capone che applaudiva): “Adesso lasciateci lavorare!”

Con lo stile di chi ha il potere ha aggiunto anche che a Maiori non ci sarà il grande depuratore ma quasi una nuova industria di confetti profumati.

Ovviamente per non guastar la festa, il nostro gruppo non andrà a Cetara.

E apprezziamo e condividiamo il feroce comunicato stilato dal Comitato.

Vincenzo De Luca ha tante cose da fare e non leggerà queste note. Un tempo, negli organismi di partito, eravamo così legati semplicemente perché speravamo in una società migliore.

Caro Vincenzo, io sono rimasto quello di un tempo. E’ in me cresciuto soltanto questo maledetto orgoglio che mi inibisce di prendere il telefono e dirti: “La protesta di Maiori si comprende leggendo semplicemente la documentazione. E io solo questo ti invito a fare. Intanto buon lavoro per il tuo gravoso compito”.