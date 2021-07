Maiori, Gerardo Russomando: “Il dramma della denatalità ed i suoi effetti”. Riportiamo di seguito le parole dell’ex assessore del Comune di Maiori, in Costiera Amalfitana, Gerardo Russomando:

Il dramma della denatalità ed i suoi effetti

Ieri la Repubblica titolava che a Palermo è “Boom di turisti negli alberghi “ ma “il personale è introvabile”.

Anche in costiera amalfitana parecchi alberghi cercano addetti e non li trovano.

Sembra un paradosso ma, con ogni probabilità, il tutto e’ legato agli effetti perversi delle tante misure assistenziali varate dai Governi, nazionali e regionali, soprattutto negli ultimi anni.

In costiera, però, sicuramente su tutto questo pesa, e peserà sempre di più, il dramma della denatalità che nessuno vuole ancora vedere.

Già oggi, quanti sono, in percentuale sul totale, i lavoratori impegnati nelle attività turistiche in costiera amalfitana che non sono residenti sul posto?

E quanti problemi tutto ciò crea innanzitutto per le sistemazioni alloggiative di queste persone?

Attendo che qualche nostro politico mi fornisca una risposta.