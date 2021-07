Maiori, furgone rischia di andare in fiamme, intervento dei Vigili del Fuoco.

Stava rischiando di andare in fiamme un furgone che transitava sulla SS163 Amalfitana, in corrispondenza del Lungomare di Maiori.

È accaduto intorno alle 10,30 all’altezza del bar “Enjoy”. I passeggeri, tre corrieri per un mobilificio, accortisi del fumo, hanno intuito che fosse meglio fermarsi e lasciare il veicolo per mettersi in salvo.

Dietro il furgone circolava un Vigile del Fuoco, al momento non in servizio, Vito Fariello, che ha intuito che si trattasse di un guasto elettrico e ha chiesto al bar di fronte un estintore. Se le fiamme fossero arrivate alla cabina avrebbe preso fuoco tutto il veicolo e i mobili che conteneva.

Le fiamme si sono sviluppate dal vano motore: proprio durante il transito nel centro di Maiori, il conducente del mezzo di un noto brand di complementi d’arredo, ha accostato e richiesto aiuto.

Provvidenziale l’arrivo, in pochissimi minuti dei caschi rossi del locale distaccamento che con estintori hanno evitato il peggio.