Maiori: divieto di accesso alla spiaggia dalle 19, obbligo di spostare i lettini e spegnere le luci per non spaventare la tartaruga. A dare la notizia con un post pubblicato su Facebook è la pagina Tartarughe Marine in Campania:

Il comune di Maiori e la Capitaneria di Porto ha disposto di spostare i lettini e spegnere le luci di tutti i lidi.

In questo modo speriamo che la tartaruga, se tornasse, potrà deporre indisturbata.

Li ringraziamo, ed incrociamo le dita che torni

Quando tante persone si mobilitano le cose si muovono!

Ringraziamo anche tutti coloro che sono intervenuti sul posto, i giornali che hanno diffuso la notizia, chi ha scritto offrendo supporto e chi ha condiviso il post.

Le Tartarughe nidificano ovunque in Campania e speriamo che tra non molto potranno ricevere una buona accoglienza dappertutto!