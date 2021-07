Maiori, convocato il Consiglio Comunale per il 30 luglio. Ecco i temi all’Ordine del Giorno

Maiori. Ai sensi dell’art. 63 e segg. del Regolamento del Consiglio Comunale è riunito presso l’aula consiliare sita nel Palazzo Mezzacapo il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria di prima convocazione per il giorno venerdì 30 luglio 2021, alle ore 15:30 e in seconda convocazione per il giorno sabato 31 luglio 2021, alle ore 15:30 per la discussione del seguente

Ordine del Giorno

Approvazione verbali sedute del 17.06.2021 e del 29.06.2021; Presa d’atto e adozione del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2021; TARI (Tassa Rifiuti) – Determinazione delle tariffe per l’anno 2021; Bilancio di previsione 2021 -2023 – Salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 D.LGS. 267/2000 – Variazione di bilancio; Su proposta dei consigliere Ruggiero, D’Amato, Della Pace, Cestaro, Sarno: “Posizione giuridica ed economica della Miramare Service SRL: discussione e provvedimenti”.

In considerazione dell’attuale andamento epidemiologico e delle vigenti disposizioni in materia di contenimento alla diffusione e al contagio da COVID-19

